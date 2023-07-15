فوز مستحق لسموحة في مواجهة المصري بنهاية الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 والختامية للدوري المصري الممتاز موسم 2022 / 2023.

استحوذ الفريق السكندري على مجريات اللقاء ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمود عبد الحليم حليمو في الدقيقة 31 من الشوط الأول من قذيفة سكنت شباك عصام ثروت حارس المصري، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني حاول الفريق البورسعيدي الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل أكثر من مرة، طول الشوط الثاني ولكن نجح الدفاع السكندري في التصدي للهجمات وحافظ على تقدمه لينتهى اللقاء بفوز سموحة بهدف نظيف، اختتم به الموسم.

وبهذا الانتصار رفع سموحة مركزه في الترتيب النهائي لجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 42 في المركز التاسع، فيما توقف المصري البورسعيدي عند النقطة 47 محتلا المركز الخامس ويتبقى له لقاء أمام النادي الأهلي يوم 26 من الشهر الجاري.