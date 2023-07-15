رسميا.. إنتر ميامي الأمريكي يعلن ضم ميسي ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي منذ قليل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية موسم 2022/2023 بعد انتهاء المدة التعاقدية.

وظهر ليونيل ميسي في مقطع فيديو على الحسابات الرسمية الخاصة بنادي إنتر ميامي ليبدأ رحلة جديدة خارج أوروبا.

وكان نادي الهلال السعودي يسعى لضم ليونيل ميسي لتدعيم صفوفه في ظل ما يشهده الدوري السعودي من صفقات من العيار الثقيل بعد خصخصة الأندية.

أكد ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الجديد ومنتخب الأرجنتيني، أنه سعيد بالقرار الذي أتخذه بخصوص الانتقال للفريق الأمريكي خلال الموسم الجديد.

وتحدث ميسي في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بالقرار الذي أتخذته".

وتابع الدولي الأرجنتيني:" أتطلع لخوض تحديات جديدة مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة، لن تتغير طريقة تفكيري أبدا".

وأختتم:"سأسعى دائما بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات".

في سياق متصل، قال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نمتلك مجموعة لاعبين متحدة للغاية في المنتخب الأرجنتيني، بالإضافة إلى أنهم أقوياء للغاية في مواجهة الشدائد".

وتابع:"رد الفعل الذي فعلوه كان عظيمًا، حيث جئنا إلى كأس العالم قطر 2022 من خمسة وثلاثون لقاء دون خسارة ولم نكن نعرف كيف سنرد بعد الخسارة".

وأضاف ميسي: "التانجو كان يخوض المباريات بشكل جيد منذ كوبا أمريكا، كما كنا نعرف ما يجب علينا القيام به في جميع الأوقات ".

فيما أتم تصريحاته بالحديث عن الضغوط التي تعرض لها، فقال: "حدث هذا بشكل عام، لكن على الخاص كان مع الأرجنتين، فقد فتعرضنا ومررنا بأوقات ولحظات عصيبة، بجانب الانتقادات الكثيرة، رأيت أن هناك جيلًا من الأولاد دافعوا عني حتى الموت وقاتلوا للدفاع عني، هذا بالنسبة لي شيء عظيم، شكرًا لهم على كل هذا الحب وهذا القتال".