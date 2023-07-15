الأهلي السعودي يضم رياض محرز في صفقة تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت إدارة نادي الأهلي السعودي تعاقدها مع النجم الجزائري رياض محرز قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل ضمن خطة دعم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة من السعودية قبل قليل على حسم الأهلي الصفقة بشكل شبه نهائي على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات بعد وضع الرتوش الأخيرة على العقد بين الطرفين.

ويسعى الأهلي لحسم المزيد من الصفقات لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، إذ يستهدف الراقي العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري واستعادة مكانه الطبيعي بين الكبار عقب الموسم الكارثي والهبوط لدوري يلو الموسم الماضي.

صفقات الأهلي السعودي حتى الآن:

وتعاقد الأهلي حتى الآن من النجم البرازيلي فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، كما تعاقد مع الحارس السنغالي العملاق إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي، قبل أن يحسم اليوم ثالث صفقاته بضم محرز.

النصر يتفق مع ساديو ماني وإعلان الصفقة خلال أيام

توصلت إدارة نادي النصر السعودي لاتفاق شبه نهائي مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، للحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي النصر اتفق مع ساديو ماني على كافة الشروط الشخصية، تبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة مع بايرن ميونخ لحسم الصفقة نهائيًا.

ونجح النصر حتى الآن في حسم صفقة وحيدة فقط بالتعاقد مع نجم الوسط الكرواتي المتميز بروزوفيتش، بينما مازالت التحركات على قدم وساق لحسم المزيد من الصفقات المميزة لدعم الفريق.