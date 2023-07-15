النصر يسعى لضم رافينيا من برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأرتبط اسم رافينيا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن دون الكشف عن النادي الراغب بضمه.

وتابعت التقارير، أن برشلونة وصل إليه عرضا من نادي النصر السعودي من أجل بيع لاعبه رافينيا، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت التقارير، أن نادي النصر يريد ضم رافينيا، وتواصل النادي السعودي مع برشلونة لمعرفة موقفه النهائي من بيع اللاعب من عدمه.



محادثات بين النصر ورافينيا



وتابعت، أن المحادثات بين النصر واللاعب رافينيا مازالت مستمرة ، لكن لم يرد النادي الكتالوني حتى الأن لم موقفه.

لم تكشف التقارير، المبلغ المالي المحدد من النصر لشراء رافينيا (26 عاما) لكن ترغب إدارة العالمي في ضمه.

كان رافينيا انتقل إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من صفوف ليدز يونايتد، وساهم مع فريقه الكتالوني في تحقيق لقب الدوري الإسباني، والسوبر.



