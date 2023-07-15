شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم سيراميكا بهدف "العجوز" فى ختام مبارياتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام، سجل الهدف أحمد العجوز فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.