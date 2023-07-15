شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى.. الأهلى والزمالك وبيراميدز على خط المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت الوجهة المقبلة للاعب المغربي أشرف بن شرقي، محل ترقب كبير في الشارع الرياضي المصري، في ظل ارتباط اسم الجناح المغربي بأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الانتقالات الصيفية المنتظرة.

وأعلن نادى الجزيرة الإماراتي، مساء أمس الجمعة، رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، عن صفوفه بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قائلا: "شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي.. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

وتعد رغبة الزمالك في ضم بن شرقي كبيرة، في ظل الذكريات المميزة للاعب مع الفارس الأبيض قبل أن يرحل صوب نادي الجزيرة الإماراتي بشكل رسمي فى أغسطس من العام الماضي.

وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباريات سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

الأهلي لا يقل رغبة عن الزمالك في ضم بن شرقي، خاصة في ضوء البحث عن جناح مميز تحسبا لرحيل حسين الشحات في المستقبل، مع ابتعاد كهربا عن هذا المركز وتوظيفه كمهاجم صريح في الفترة الأخيرة.

ويدخل بيراميدز على خط المفاوضات متسلحا بالقوة الشرائية الكبيرة التي تغري أي لاعب على الانضمام للفريق السماوي، كما أن النادي يبحث عن تعوض مصطفى فتحي الذى بات قريبا من الرحيل، وكذلك تجديد دماء الفريق بلاعبين جدد.

وفي محطته الأخيرة، سجل بن شرقى ظهوره فى 33 مباراة بقميص الجزيرة بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف منها 5 أهداف فى الدوري الإماراتى للمحترفين.