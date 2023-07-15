شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحقق انتصارا صعبا على المصرى بهدف نظيف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في اقتناص فوز صعب أمام المصرى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما في استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

هدف المباراة الوحيد كان عن طريق محمود حليمو في الدقيقة 30 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة مميزة من حسين فيصل، لتعلن عن تقدم الفريق السكندرى بالهدف الأول.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 42 ليتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

في المقابل، توقف رصيد المصرى عند النقطة 47 في المركز الخامس بعدما خاض 33 مباراة وتتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلى، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفًا.

وجاءت بداية الشوط الأول هادئة إلى أن جاءت تسديدة قوية من شريف رضا، مدافع سموحة، في الدقيقة 20 مرت بجانب القائم لمرمى المصرى، ورد فرانك إيتوجا مهاجم المصرى بتسديدة قوية، ولكن جاءت في الشبكة من الجانب.

وأهدر حسين فيصل فرصة هدف محقق في الدقيقة 29 بعد انفراد تامر، ولكن عصام ثروت أنقذ مرماه بتصدى مميز قبل أن تعود لحسين فيصل الذى وضعها مرة أخرى في المرمى إلا أن كريم العراقى تألق وتصدى لها من على خط المرمى.

وفى الدقيقة 38 أهدر زياد كمال فرصة التعادل للمصرى بعدما استغل كرة مرت من تحت أقدام إيتوجا ليتقدم بها لمنطقة جزاء سموحة ويضعها بجوار المرمى،

وتصدى الهانى سليمان لهدف محقق للمصرى بعدما اصطدمت الكرة بوجه، لترتد الكرة لسموحة وينفرد زياد طارق الذى سددها في جسم عصام ثروت ويضيع فرصة الهدف الثانى، لينتهى الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

وجاء الشوط الثانى على عكس الشوط الأول الذى شهد عدة فرص محققة، إلا أن الشوط الثانى اتسم بالبطء وعدم وجود فرص على المرميين، لينتهى كما بدأ بتقدم سموحة بهدف نظيف.