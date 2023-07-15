شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النيجيرى صديق أوجولا، لاعب نادى سموحة، جائزة أفضل لاعب في مباراة سموحة والمصرى، التى أقيمت بينهما في استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

وحقق سموحة فوزا صعبا على المصرى بهدف نظيف كان عن طريق محمود حليمو في الدقيقة 30 بتسديدة قوية برجله اليسرى بعد تمريرة مميزة من حسين فيصل، لتعلن عن تقدم الفريق السكندرى بالهدف الأول.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 42 ليتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

في المقابل، توقف رصيد المصرى عند النقطة 47 في المركز الخامس بعدما خاض 33 مباراة، وتتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلى، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفًا.