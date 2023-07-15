شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز رجل مباراة إنبى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد العجوز، لاعب إنبي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا والتى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام، سجل الهدف أحمد العجوز فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وحقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام، سجل الهدف أحمد العجوز فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.