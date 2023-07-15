شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز رجل مباراة إنبى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نال أحمد العجوز، لاعب إنبي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا والتى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام، سجل الهدف أحمد العجوز فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
وحقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام، سجل الهدف أحمد العجوز فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 45، فى المركز السادس، بعدما خاض 34 مباراة، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 14 مواجهة، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 16 لقاء وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 32.
وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي، خط الهجوم: صلاح محسن.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.
فيما جاء تشكيل إنبى كالتالى: عبد الرحمن سمير - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد - مروان داوود - مصطفى شكشك - أحمد العجوز - أحمد يوسف - أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أوفا.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد - خالد رضا - ديان ميليج - صلاح زايد - كريم الطيب - مودى ناصر - فتحى السيد - أحمد جمال - محمد حمدى.
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