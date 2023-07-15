مصطفى عثمان حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى غدا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة الأهلى والمقاولون العرب، غدا ضمن منافسات الجولة الـ 34 لبطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه إيهاب فخري مساعد أول، وكريم يونس مساعد ثاني، ومبروك نبيل حكم رابع، بجانب محمود بسيوني حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

وتُوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة، في مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.