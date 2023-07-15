شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة الزمالك وفاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو غدا ضمن منافسات الجولة الـ 34 لبطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وفاركو إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى الشهدي، ويعاونه رمضان هنداوي مساعد أول، وأحمد عادل مساعد ثاني، وسامح حسين حكم رابع، بجانب وائل فرحان حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.