شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة الزمالك وفاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وفاركو إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى الشهدي، ويعاونه رمضان هنداوي مساعد أول، وأحمد عادل مساعد ثاني، وسامح حسين حكم رابع، بجانب وائل فرحان حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.
يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة فى بطولة الدورى أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية، وخسر الزمالك مباراته الماضية أمام الأهلى برباعية مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين والتى أقيمت باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع فاركو بعد غد الأحد فى التاسعة والنصف مساءً، وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.
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