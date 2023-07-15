شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أعمل على تقوية فريق الأهلى وأشاهد اللاعبين المرشحين من قسم الكشافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أنه يشاهد عددا من الفيديوهات الخاصة باللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ونشر كولر صورته أمام جهاز الكمبيوتر المحمول عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "كن ممتنًا دائماً لأنك تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل.. أعمل يوميًا لتقوية فريقنا.. أشاهد وأعمل على اللاعبين المرشحين الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا. أتمنى يومًا رائعًا للجميع".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس (محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء) تدريبات مكثفة على هامش المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.