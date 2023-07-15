شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" ياو أنور يضع الإسماعيلى فى المقدمة أمام الاتحاد بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

افتتح ياو أنور التسجيل للإسماعيلى في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من كريم الديب ليراوغ ياو أنور الدفاع والحارس ويضعها في الشباك، وأضاف ياو أنور الهدف الثانى بمساعدة صبحى سليمان حارس الاتحاد في الدقيقة 15، وأحرز ياو أنور الهدف الثالث له وللإسماعيلى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية على يمين صبحى سليمان، وقلص المدافع خالد صبحى النتيجة للاتحاد في الدقيقة 27 بعدما استغل كرة ثابتة من إسلام عبد النعيم ليضعها بقدمه في شباك الدراويش.

وأهدر الأنجولى مابولولو ركلة جزاء للاتحاد بعدما حصل محمد محمود عليها نتيجة إعاقة واضحة من إياد العسقلانى في منطقة الجزاء، إلا أن مابولولو سددها في العارضة.

وجاء تشكيل الإسماعيلى أمام الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: إياد العسقلانى، محمد هاشم، كريم عرفات، أحمد محسن

الوسط: سيرجى أكا، عماد حمدى، كريم الديب، عمر الساعى

الهجوم: مروان حمدى، ياو أنور

البدلاء: عبدالله جمال - محمد نصر - عصام صبحي - محمد بيومي - مصطفي فارس - محمد عبد السميع - محمد وجدي - محمد البحيري - عبدالله السعيد

فيما جاء تشكيل الاتحاد أمام الإسماعيلى كالتالى:

حارس مرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد بهاء، محمد صالح، خالد صبحى، مصطفى إبراهيم

خط الوسط: محمد فارس، خالد الغندور، محمد محمود، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: مابولولو

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 31 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

فى المقابل، يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حقق الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 14 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 35 هدفا واستقبلت شباكهم 39.