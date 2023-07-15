إعلامي إماراتي يحسم الجدل حول طلب رجل الأعمال خلف الحبتور شراء نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي، أن اسم نادي الزمالك "سيكون الأنسب لتكرار تجربة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الاستثمار الخليجي، ومع رجال الأعمال الإماراتيين بصفة خاصة."

وعبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، أشار الكعبي إلى أن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور "لم يطلب شراء نادي الزمالك، وإنما طرح اسمه فقط كمثال للاستثمار الخليجي في الأندية العربية، على غرار ما حدث في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي."

وخلال برنامجه الذي يقدمه على قناة "عجمان"، صرح الكعبي بأن "الزمالكاوي يطالب بدخول مستثمر خليجي يكون راعي لنادي الزمالك. وفي اسم تم طرحه بالي هو الحبتور، واعتقد أن دخول المتسثمرين الخليجيين ضروري في الدوري المصري".

وقال ضيفه في البرنامج المدرب التونسي مهدي بن عبيد، إن "كرة القدم حاليا أصبحت صناعة واستثمار.. الزمالك يحتاج إلى استثمار خليجي. وأؤكد أنه سيصبح رقم واحد على مستوى أفريقيا والعالم العربي وليس في مصر فقط.. الزمالك لو تواجد فيه مستثمر خليجي وتكون به إدارة تعمل بطريقة احترافية وبعقلية أوروبية الزمالك قادر أن يسيطر على أفريقيا والعالم العربي".

https://www.facebook.com/watch/?v=1707486346352462&t=1

ومع انتشار أنباء عن نية رجل الأعمال خلف الحبتور في التقدم بطلب لشراء نادي الزمالك، أكد الكعبي عبر حسابه قائلا: "للتوضيح فقط: عبدالله الكعبي ينفي ما ورد في المواقع التواصل الاجتماعي بإن هناك مستثمر يريد شراء نادي الزمالك الخبر غير صحيح!!."

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي .

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- محمد طارق- مصطفى الزناري- حاتم سكر- أحمد محمود .

خط الوسط: محمد أشرف روقا- محمد حسام بيسو- عبدالله محمد- سيد عبدالله نيمار- أحمد بلحاج- أحمد سيد زيزو- أحمد عبدالرحيم ايشو- إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- على ياسر- محمد صلاح.