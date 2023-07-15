عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يكشف مفاجأة بشأن مستقبله

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رشيد بن شرقي، شقيق اللاعب أشرف بن شرقي، عن تلقي النجم المغربي ومهاجم الجزيرة الإماراتي السابق، 6 عروض من الدوري المصري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأمس الجمعة، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إنهاء تعاقده مع أشرف بن شرقي، بعد موسم واحد من التعاقد معه.

وفي تصريحات لموقع قناة "صدى البلد" مساء السبت، قال رشيد بن شرقي: “أشرف لاعب حر، والكل يريد التعاقد معه خلال الصيف الجاري”.

وأضاف شقيق النجم المغربي: “تلقينا 6 عروض من الدوري المصري و3 عروض تركية لضم أشرف بن شرقي”.

وعن وجهته المقبلة في ظل ارتباط اسمه بأندية مثل الأهلي والزمالك، أجاب شقيق بن شرقي: “كرة القدم فيها كل شيء”.

وغادر أشرف بن شرقي نادي الزمالك الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.

وشارك النجم المغربي مع الزمالك في 107 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وحقق أشرف بن شرقي مع الزمالك ألقاب: الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.