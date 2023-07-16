شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 15 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي فاتح كاراجومروك التركي تقدم بعرض رسمي لشراء مهاجم الأهلي محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لموقع Sports Digitale التركي، فإن فاتح كاراجومروك التركي قدم عرضا رسميا لمحمد شريف مهاجم الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الذي ينوي الأهلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة مارسيل كولر المدير الفني. ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع أكثر من مهاجم أجنبي فى الوقت الحالي، أبرزهم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك الكوري الجنوبي، الذي وصل النادي معه لمفاوضات متقدمة، ومعه المغربى حمزة الهنورى مهاجم الفتح الرباطى المغربي، وكذلك البرازيلي ماركوس أمارال مهاجم الهلال السعودي، وسوري كابا مهاجم ميتلاند الدنماركي.

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