شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور "تاسع" لاعب يسجل سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ياو أنور، لاعب الإسماعيلى، إلى قائمة هدافى السوبر هاتريك في الدورى المصرى، بعدما سجل أربعة أهداف لفريقه في مرمى الاتحاد خلال المباراة الجارية حاليًا، ليكون تاسع لاعب في تاريخ الدوري يسجل السوبر هاتريك وأول لاعب هذا الموسم.

وتضم قائمة هدافى السوبر هاتريك 8 أسماء فقط في الدورى المصرى، وهم: عطية توتو، طاهر أبو زيد، على خليل، حسن شحاتة، أحمد بلال وخالد بيبو، كريم بامبو وناصر منسي وانضم إليهم ياو أنور.

وكان ناصر منسي، لاعب الزمالك الحالي والبنك الأهلي السابق، قد سجل رباعية لفريق البنك في مرمى إنبي في الموسم الماضي 2022، وكان ثانى لاعب يسجل الرباعية من فريق البنك للموسم الثاني على التوالي.

كريم بامبو، لاعب البنك الأهلى، سبق ناصر منسي وأحرز السوبر هاتريك في موسم 2021 وذلك بعدما أحرز 4 أهداف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف.

وكان السيد عطية توتو هو صاحب أول سوبر هاتريك عبر تاريخ الدوري في شباك الأوليمبي موسم 1949-1950.

كما أحرز طاهر أبو زيد، نجم النادى الأهلى السابق، سوبر هاتريك عام 1987، ليقود القلعة الحمراء للفوز برباعية مقابل هدف على حساب المنصورة.

وأحرز على خليل نجم الزمالك السابق، أربعة أهداف فى شباك الأولمبى عام 1975، ليقود الزمالك للفوز بخماسية نظيفة.

ونجح المعلم حسن شحاتة نجم الزمالك السابق فى إحراز رباعية للقلعة البيضاء كانت فى شباك فريق الكروم بموسم 1890.

حسن شحاتة

فيما سجل خالد بيبو أول سوبر هاتريك بالدورى بعد رباعيته في شباك الزمالك ضمن مباراة القمة التى أقيمت يوم 16 مايو 2002، وشهدت تلك المباراة تألقا غير عادي من خالد بيبو، مهاجم الأهلي، حيث أحرز بمفرده أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

خالد بيبو

أحمد بلال سجل سوبر هاتريك أيضا، حيث أحرز نجم الأهلي 4 أهداف بمرمى المقاولون موسم 2002-2003.