شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكتسح الاتحاد السكندرى برباعية فى ليلة تألق ياو أنور بـ"سوبر هاتريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

افتتح ياو أنور التسجيل للإسماعيلى في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من كريم الديب ليراوغ ياو أنور الدفاع والحاري ويضعها في الشباك، وأضاف ياو أنور الهدف الثانى بمساعدة صبحى سليمان حارس الاتحاد في الدقيقة 15، وأحرز ياو أنور الهدف الثالث له وللإسماعيلى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية على يمين صبحى سليمان، وقلص المدافع خالد صبحى النتيجة للاتحاد في الدقيقة 27 بعدما استغل كرة ثابتة من إسلام عبد النعيم ليضعها بقدمه في شباك الدراويش، وأضاف ياو أنور الهدف الرابع له وللإسماعيلى في شباك زعيم الثغر في الدقيقة 61، بعدما انفرد بتمريرة عماد حمدى، ليراوغ صبحى سليمان مجددا ويضع السوبر هاتريك له.

جدير بالذكر أن الأنجولى مابولولو أهدر ركلة جزاء للاتحاد بعدما حصل محمد محمود عليها نتيجة إعاقة واضحة من إياد العسقلانى في منطقة الجزاء، إلا أن مابولولو سددها في العارضة.

بهذه النتيجة رفع فريق الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 40 في المركز الحادى عشر بعد 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.

فى المقابل، توقف فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 43 في المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز من 34 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 15 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 36 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

وجاء تشكيل الإسماعيلى أمام الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: إياد العسقلانى، محمد هاشم، كريم عرفات، أحمد محسن

الوسط: سيرجى أكا، عماد حمدى، كريم الديب، عمر الساعى

الهجوم: مروان حمدى، ياو أنور

فيما جاء تشكيل الاتحاد أمام الإسماعيلى كالتالى:

حارس مرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد بهاء، محمد صالح، خالد صبحى، مصطفى إبراهيم

خط الوسط: محمد فارس، خالد الغندور، محمد محمود، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: مابولولو