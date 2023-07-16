شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد نهاية مبارياته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويبدأ أحمد سامى في تجهيز تقريره الفنى للاعبى سموحة لتقديمه لمجلس إدارة سموحة باللاعبين الراحلين والباقيين معه في الموسم المقبل، وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

ونجح سموحة في إنهاء الموسم في المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

وحقق سموحة فوزا صعبا على المصرى بهدف نظيف كان عن طريق محمود حليمو في الدقيقة 30 بتسديدة قوية برجله اليسرى بعد تمريرة مميزة من حسين فيصل، لتعلن عن تقدم الفريق السكندرى بالهدف الأول.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 42 ليتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

في المقابل، توقف رصيد المصرى عند النقطة 47 في المركز الخامس بعدما خاض 33 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلى، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفًا.