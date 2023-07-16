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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 15 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الإسماعيلى يكتسح الاتحاد السكندرى برباعية فى ليلة تألق ياو أنور بـ"هاتريك".

الإسماعيلى يكتسح الاتحاد السكندرى برباعية فى ليلة تألق ياو أنور بـ"سوبر هاتريك"

اكتسح فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سموحة يحقق انتصارا صعبا على المصرى بهدف نظيف فى الدورى

نجح فريق سموحة في اقتناص فوز صعب أمام المصرى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما في استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

إنبى يهزم سيراميكا بهدف "العجوز" فى ختام مبارياتهما بالدورى

حقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام.