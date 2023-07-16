شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 15 يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 15 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الإسماعيلى يكتسح الاتحاد السكندرى برباعية فى ليلة تألق ياو أنور بـ"هاتريك".
الإسماعيلى يكتسح الاتحاد السكندرى برباعية فى ليلة تألق ياو أنور بـ"سوبر هاتريك"
اكتسح فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
سموحة يحقق انتصارا صعبا على المصرى بهدف نظيف فى الدورى
نجح فريق سموحة في اقتناص فوز صعب أمام المصرى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما في استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.
إنبى يهزم سيراميكا بهدف "العجوز" فى ختام مبارياتهما بالدورى
حقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام.
قدم محمد الشحات شقيق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، بعد واقعة رفع الحذاء في مباراة القمة بعدما تعرض للسباب من بعض الجماهير.
يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الذي ينوي الأهلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة مارسيل كولر المدير الفني.
طالب الجابوني ماليك إيفونا، لاعب فريق أسوان، الرحيل عن النادى بعد الهبوط للقسم الثاني، مطالباً بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل فسخ العقد بالتراضي.
الزمالك يستبعد شيكابالا والمثلوثى وفتوح من قائمة مواجهة فاركو.. وعودة بلحاج
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة فاركو غدا الأحد باستاد القاهرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز