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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تعرف على هوية المهاجم الأجنبي الجديد المرشح للانضمام للأهلي فى الصيف.

تعرف على هوية المهاجم الأجنبي الجديد المرشح للانضمام للأهلي فى الصيف

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الذي ينوي الأهلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة مارسيل كولر المدير الفني. طالب الجابوني ماليك إيفونا، لاعب فريق أسوان، الرحيل عن النادى بعد الهبوط للقسم الثاني، مطالباً بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل فسخ العقد بالتراضي. إيفونا يطلب الرحيل عن أسوان والنادى يطالبه بعرض رسمي

الإسماعيلى يكتسح الاتحاد السكندرى برباعية فى ليلة تألق ياو أنور بـ"سوبر هاتريك"

اكتسح فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سموحة يحقق انتصارا صعبا على المصرى بهدف نظيف فى الدورى

نجح فريق سموحة في اقتناص فوز صعب أمام المصرى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما في استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

إنبى يهزم سيراميكا بهدف "العجوز" فى ختام مبارياتهما بالدورى

حقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام.

قدم محمد الشحات شقيق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، بعد واقعة رفع الحذاء في مباراة القمة بعدما تعرض للسباب من بعض الجماهير. الزمالك يستبعد شيكابالا والمثلوثى وفتوح من قائمة مواجهة فاركو.. وعودة بلحاج أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة فاركو غدا الأحد باستاد القاهرة. شقيق حسين الشحات يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة رفع الحذاء

أزمة دفاعية تضرب الأهلى بسبب 3 لاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب

يعانى فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، من أزمة دفاعية قبل خوض مباراة المقاولون العرب بالدوري، ويغيب محمود متولى بسبب الإصابة، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب الإيقاف.

رابطة الأندية تكشف مصير درع الدورى القديم بعد وصول النسخة الجديدة

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن درع الدورى القديم سيتم وضعه فى متحف الكرة المصرية، الذى سيتم تأسيسه فى مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، وذلك بعد وصول درع الدورى الجديد الذي سيتم تسليمه لبطل الدوري فى نسخته الجديدة.

انتهاء إعارة محمود وحيد والعربى بدر مع الطلائع وعودتهما للأهلى

يعود محمود وحيد والعربى بدر لاعبا طلائع الجيش لصفوف النادى الأهلى بعد انتهاء فترة إعارتهما للطلائع بنهاية مباريات مسابقة الدوري المصري.

أوسوريو يمنح بدلاء وشباب الزمالك فرصة المشاركة أمام فاركو

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء وبعض الشباب فى مواجهة فاركو بالجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.

الأهلي يخصم 220 ألف دولار من عقد ديانج للموسم الجديد

إتفق مسئولو النادي الأهلي مع المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق على خصم مبلغ الـ220 ألف دولار التي تم تسديدها لوكيل أعمال اللاعب من عقد اللاعب في الموسم الجديد.

عمرو السولية يجري أشعة على العضلة الخلفية قبل لقاء الأهلى والمقاولون

يخضع عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الاهلى، لأشعة على العضلة الخلفية للوقوف على تطورات التئام التمزق الذى يعانى منه طوال الفترة الماضية. وقرر الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، منح السولية فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

الأهلى يحدد موعد الإعلان الرسمى عن صفقة إمام عاشور