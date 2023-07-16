شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ياو أنور، مهاجم النادى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونال ياو أنور الجائزة بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" لفريق الدراويش ويقود الفريق للفوز الثانى على التوالى في الدورى.

افتتح ياو أنور التسجيل للإسماعيلى في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من كريم الديب ليراوغ ياو أنور الدفاع والحارس ويضعها في الشباك، وسجل صبحى سليمان حارس الاتحاد الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، وأحرز ياو أنور الهدف الثالث له وللإسماعيلى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية على يمين صبحى سليمان، وقلص المدافع خالد صبحى النتيجة للاتحاد في الدقيقة 27 بعدما استغل كرة ثابتة من إسلام عبد النعيم ليضعها بقدمه في شباك الدراويش، وأضاف ياو أنور الهدف الرابع له وللإسماعيلى في شباك زعيم الثغر في الدقيقة 61، بعدما انفرد بتمريرة عماد حمدى، ليراوغ صبحى سليمان مجددا ويضع السوبر هاتريك له.

جدير بالذكر أن الأنجولى مابولولو أهدر ركلة جزاء للاتحاد، بعدما حصل محمد محمود عليها نتيجة إعاقة واضحة من إياد العسقلانى في منطقة الجزاء، إلا أن مابولولو سددها في العارضة.

بهذه النتيجة رفع فريق الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 40 في المركز الحادى عشر بعد 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.

فى المقابل، توقف فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 43 في المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز من 34 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 15 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 36 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.