شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحرم ياو أنور من سوبر هاتريك وتحتسب هدفه الثانى "ذاتيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرمت رابطة الأندية المحترفة، ياو أنو لاعب الإسماعيلي، من الـ"سوبر هاتريك"، واحتسبت هدفه الثاني بمرمى الاتحاد السكندري هدفا ذاتيا سجله صبحي سليمان، حارس الاتحاد، بالخطأ في مرماه.

وكان ياو أنور قريبا من اقتحام قائمة السوبر هاتريك في الدوري المصري، حيث كان سيصبح تاسع لاعب يدخل هذه القائمة، لكن رابطة الأندية كان لها قرارا آخر باحتساب أحد أهدافه الأربعة هدفا ذاتيًا.

افتتح ياو أنور التسجيل للإسماعيلى في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من كريم الديب ليراوغ ياو أنور الدفاع والحاري ويضعها في الشباك، وأضاف ياو أنور الهدف الثانى بمساعدة صبحى سليمان حارس الاتحاد في الدقيقة 15، وأحرز ياو أنور الهدف الثالث له وللإسماعيلى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية على يمين صبحى سليمان، وقلص المدافع خالد صبحى النتيجة للاتحاد في الدقيقة 27 بعدما استغل كرة ثابتة من إسلام عبد النعيم ليضعها بقدمه في شباك الدراويش، وأضاف ياو أنور الهدف الرابع له وللإسماعيلى في شباك زعيم الثغر في الدقيقة 61، بعدما انفرد بتمريرة عماد حمدى، ليراوغ صبحى سليمان مجددا ويضع السوبر هاتريك له.

بهذه النتيجة رفع فريق الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 40 في المركز الحادى عشر بعد 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.

فى المقابل، توقف فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 43 في المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز من 34 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 15 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 36 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.