الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد بـ "هاتريك" ياو أنور في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الإسماعيلي الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ياو أنور ثلاثية الإسماعيلي في الشوط الأول "هاتريك" بالدقائق 4 و 15 و 20، بينما سجل خالد صبحي هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 27.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد كوكو

الدفاع: محمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات

الوسط: عماد حمدي وسيرجي آكا وكريم الديب ومروان حمدي

الهجوم: عمر الساعي وياو أنور

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس مرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد بهاء، محمد صالح، خالد صبحى، مصطفى إبراهيم

خط الوسط: محمد فارس، خالد الغندور، محمد محمود، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: مابولولو

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة حصدها من 8 انتصارات و13 تعادل، بينما تعرض للهزيمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ7 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، حصدها من 12 فوز و7 تعادلات، بينما خسر في 14 مواجهة.