تعليق ميسي بعد انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على انضمامه إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي في الميركاتو الحالي.

وانضم ميسي الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية وبطل كأس العالم قطر لإنتر ميامي حتى موسم 2025

وقال ميسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للدوري الأمريكي: "أنا متحمس للغاية لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي والولايات المتحدة".

وأضاف: "هذه فرصة رائعة وسنواصل معًا بناء هذا المشروع الجميل، الفكرة هي العمل معًا لتحقيق الأهداف التي حددناها، وأنا متحمس جدًا لبدء المساعدة هنا في منزلي الجديد".

ويمتلك ليونيل ميسي 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخبات وسجل أكثر من 800 هدف، وتوج بالكرة الذهبية سبع مرات.

ورحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية موسم 2022/2023 بعد انتهاء المدة التعاقدية.

وظهر ليونيل ميسي في مقطع فيديو على الحسابات الرسمية الخاصة بنادي إنتر ميامي ليبدأ رحلة جديدة خارج أوروبا.

وكان نادي الهلال السعودي يسعى لضم ليونيل ميسي لتدعيم صفوفه في ظل ما يشهده الدوري السعودي من صفقات من العيار الثقيل بعد خصخصة الأندية.