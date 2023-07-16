ياو أنور أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة -

اختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ياو أنور لاعب نادي الاسماعيلي كأفضل لاعب في مباراته فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري.

أقيمت مباراة الاسماعيلي والاتحاد على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونال ياو أنور الجائزة بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" لفريق الدراويش ويقود الفريق للفوز الثانى على التوالى في الدورى.

سجل لياو أنور ثلاثية الإسماعيلي في الشوط الأول "هاتريك" بالدقائق 4 و15 و20، بينما سجل خالد صبحي هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة تمكن النجم الغاني ياو أنور من تسجيل الهدف الرابع للدراويش، بعد انفراد تام بحارس الفريق السكندري ومراوغته وإسكانها الشباك ليحسم النقاط الثلاثة للفريق الأصفر.

بهذا الانتصار رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 40 لينهي مسابقة الدوري في المركز الـ11، حصدها من 9 انتصارات و13 تعادلًا، بينما تعرض للهزيمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندري عند 43 نقطة في المركز الـ7 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حصدها من 12 فوزًا و7 تعادلات، بينما خسر في 15 مواجهة