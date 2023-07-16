فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع ثنائي الأهلي ويؤكد استمرار مغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، خطته في تعاقدات الموسم الكروي الجديد ضمن خطة دعم الفريق السكندري بالميركاتو الصيفي مشددا على رغبته في حسم صفقتين من النادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنقذت ما يمكن إنقاذه في نادي سموحة، وجيت والفرقة في المركز السادس عشر".

وأضاف: "في 7 لاعبين غابوا عن سموحة في الماتشات الأخيرة بسبب المنتخب الأولمبي، وده أثر شوية على أداء الفريق".

سموحة يتعاقد مع ثنائي الأهلي

وواصل: " الموسم الجاي سموحة هيكون في تغيير نوعي، وهيكون في لاعيبة جامدة جدا، وهنتعاقد مع ثنائي من الأهلي منهم واحد إعارة ".

واختتم: "محمد مغربي مكمل مع سموحة والأهلي مطلبوش للعودة وبالتالي اللاعب مكمل معانا".

فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة

وفتح فرج عامر النار على اتحاد الكرة المصري، مشددا على أن الاتحاد تسبب في خلل في الكرة المصرية.

قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "اتحاد الكرة لا يعامل أندية الدوري الممتاز كأندية محترفين وهناك خلل بين الإيرادات والمصروفات".

وأضاف: "الأندية الشعبية سوف تواصل المعاناة خلال الفترة المقبلة بسبب قوة الأندية الاستثمارية".

واختتم: "لابد من وجود رعاة للأندية الشعبية لتسويق المنتجات والشركات جاءت لتقوم بفرق في الدوري والرعاية بالنسبة للأندية في مصر كلام فارغ باستثناء الأهلي والزمالك".