أنس جابر عن خسارتها نهائي ويمبلدون: سأعود وأفوز بالبطولة

ياسر رشاد - القاهرة - علقت اللاعبة التونسية أنس جابر على خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون الدولية لكرة التنس الأرضي.

خسرت التونسية أنس جابر أمام التشيكية فوندروسوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات التنس والتي تعتبر ثالث أهم البطولات العالمية والتي أقيمت على ملعب سنتر كورت في لندن، لتفشل في تحقيق البطولة الكبرى للمرة الثانية على التوالي.

وقالت أنس جابر في تصريحات لشكة ياهو سبورت العالمية " يومًا صعبًا بالنسبة لي، لكنني لن أستسلم، سأعود أقوى وأحصل على بطولة كبرى في يوم من الأيام".

وأضافت لاعبة التنس التونسية "سنحقق ذلك يومًا ما، أعدكم بذلك، أشكركم على الحضور، وتشجيعكم لي، كانت الطاقة مذهلة منذ اليوم الأول في ويمبلدون، أقدر دعمكم، كانت رحلة صعبة، ولكن هذه هي لعبة التنس".

واختتمت تصريحاتها " "أعدكم بأنني سأعود ذات يوم وأفوز بهذه البطولة ولقد كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، لقد تمنيت لو استمررت حتى النهاية، أود أن أشكر فريقي لإيمانه بي دائمًا".

سقطت أنس جابر المصنفة السادسة عالميًا أمام فوندروسوفا بمجموعين دون رد (6-4/ 6-4).

وسبق أن واجهت أنس مع التشيكية من قبل في 5 مواجهات فازت التونسية مرتين والتشيكية في 3 مناسبات منها 2 العام الحالي في بطولتي أستراليا المفتوحة وإنديانا ويلز الأمريكية.

الصعود لنهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي

وكانت قد تأهلت البطلة التونسية، أنس جابر، لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها في مباراة نصف النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بنتيجة 2 - 1 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

بهذا الفوز تأهلت أنس جابر المصنفة السادسة عالميًّا لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس لتواجه التشيكية ماركيتا فاندروسوفا، بينما تواجه البيلا روسية ارينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميًّا الأوكرانية يلينا سفيتولينا على المركز الثالث.