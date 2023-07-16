شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التدوير خطة كولر بعد رفض إراحة الأساسيين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استمرار سياسة التدوير بين اللاعبين، في المباريات الأربع المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تراجعه عن فكرة إراحة اللاعبين الأساسيين عقب الانتهاء من مباراة القمة ضد الزمالك يوم الخميس الماضي.

وينوي كولر إراحة بعض اللاعبين من المجموعة الأساسية مع منح الفرصة للبعض الآخر ومعهم مجموعة من اللاعبين البدلاء واللاعبين الشباب، في ظل رغبة المدير الفني في مشاهدة عدد من اللاعبين الشباب في المباريات المتبقية.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس (محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء) تدريبات مكثفة على هامش المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.