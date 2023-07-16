شكرا لقرائتكم خبر عن زد يكثف مفاوضاته مع قائد المحلة لضمه بعد هبوط فريقه لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسئولو نادي زد من مفاوضاتهم مع أحمد النادري، قائد غزل المحلة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد للدوري الممتاز في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة في الموسم المقبل.

وتواصل مسئولو نادي زد مع النادي خلال اليومين الماضيين من أجل إقناعه بالانضمام إلى النادي في الميركاتو الصيفي الحالي والحصول على توقيعه، قبل الدخول في مفاوضات مع نادي غزل المحلة لشراء عقده.

وينافس زد نادي البنك الأهلي على ضم النادري، باعتبار أن اللاعب هدف أساسي للقبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك، بعدما سبق أن درب المحلة في بداية الموسم الحالي.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.