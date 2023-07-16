شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى سعد ميسى: كولر أبلغنى أنى رقم 4 أو 5 فى مركزى.. وأتمنى العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر مصطفى سعد ميسي، لاعب الأهلى المعار لفريق سموحة، أن نهاية فريقه الحالي لمسابقة الدوري جاء بشكل مميز، عكس الفترة الماضية التي شهدت تراجعا على صعيد النتائج.

وعن كواليس رحيله عن الأهلى قال ميسي: "كولر أبلغني أني سأكون رقم 4 أو 5 في مركزي بتشكيل الأهلي، وطلبت منه الخروج على سبيل الإعارة حتى أكون جاهزا للأولمبيا".

وأضاف ميسي، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس2: "لا أعلم ما حقيقة انضمامي لفريق زد، لا توجد ملامح لمستقبلي حتى الآن، أنا لاعب في الأهلي وأتمنى العودة إليه".

وتابع: "إعارتي لسموحة انتهت بنهاية الموسم الحالي، وأي شيء لا يتعلق بالملعب أتركها لوكيلي، أنتظر نهاية الأهلى لمؤجلاته، ورغبتي الأهلى العودة للفريق الأحمر".

واستطرد: "مفيش حد شايل اسم الأهلى ومش عايز يقدم حاجة للنادي والجمهور ولنفسه، شاهدت مباراة القمة في منزلي، وتوقعت نتيجة القمة لأن الأهلي يسير بخطى ثابته".

وعن مشواره مع المنتخب الأولمبى أتم لاعب الأهلي المعار لسموحة قائلا: "تعرضنا للظلم قبل البطولة والجميع شكك في قدراتنا، وتعاهدنا على تقديم أنفسنا بصورة جيدة، ومعنا جهاز فني محترم وساعدونا على تقديم الأفضل".