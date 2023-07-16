شكرا لقرائتكم خبر عن النقطة 90 وراء تراجع كولر عن إراحة الأساسيين فى باقى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن إراحة اللاعبين الأساسيين بعد الانتهاء من مباراة القمة 126، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، في ظل طموحه ورغبته في تحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية.

وأكد كولر أنه يطمح في تحقيق الفوز في كل المباريات من أجل تحقيق موسم بلا هزيمة من ناحية وبحثا عن الوصول إلى النقطة 90 حال الفوز في المباريات الأربعة المتبقية، حيث وصل رصيده بعد الفوز على الزمالك للنقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري.

تأتي رغبة كولر في الوصول إلى النقطة 90 من أجل تحقيق رقم قياسي يسجل باسمه وهو تحقيق أعلى عدد من النقاط في موسم واحد، باعتبار أن الرقم القياسي لأعلى عدد من النقاط توقف عند 88 نقطة، وبات الأهلي مطالبا بتحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية لضمان تحقيق الرقم القياسي، لأن تعادلا واحدا يجعله يفقد المنافسة على تحقيق الرقم القياسي.

وتتبقى للأهلي 4 مباريات أمام فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري في نهاية الموسم الحالي.

ويتواجد الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 78 ومن بعده بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.