شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات السبت 15 يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، رغم أنه أضاع ضربة جزاء في مباراة الاتحاد والاسماعيلي التي جمعتهما السبت.

ويخشى مابولولو من مزاحمة زيزو الذي تتبقى له مباراة أمام فاركو، ومحمد شريف، مهاجم الأهلي، الذي سجل عشرة أهداف، وتتبقى له أربع مباريات أمام المقاولون وحرس الحدود وبيراميدز والمصري.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد مباريات السبت

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفا.

2.أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 13 هدفا

3.محمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهما 12 هدفا.

4. أحمد الشيخ "غزل المحلة " برصيد 11 هدفا.

5. محمد شريف "الأهلي" وأحمد أمين أوفا "إنبي" وفخري لاكاي بيراميدز ولكل منهما عشرة أهداف.