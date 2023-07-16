شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات السبت 15 يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت السبت ثلاث مباريات في الدوري، حيث اكتسح فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونجح فريق سموحة في اقتناص فوز صعب أمام المصرى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما في استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

كما حقق فريق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 34 والأخيرة فى مسابقة الدوري العام.

وجاء ترتيب الدورى المصري بعد مباريات السبت 15 يوليو 2023 كالتالي: