شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتكر المركز الأول لمنافسات الفرق ببطولة العالم لشباب الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر منتخبا مصر للشباب والشابات للخماسي الحديث، على منافسات الفرق، ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما، والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليو الجاري.

وتوج منتخبنا للشباب بذهبية الفرق عقب تحقيقه لمجموع نقاط قدره 4301 نقطة، تم حصدها من لاعبي مصر في نهائي فردي الشباب، حيث فاز طارق تامر صادق ببرونزية فردي الشباب برصيد 1443 نقطة، واحتلال محمد حاتم حسن المركز الرابع برصيد 1442 نقطة، وأسامة مدحت ذكي المركز السادس برصيد 1416 نقطة.

وجاء المنتخب الأوكراني في المركز الثاني بمجموع نقاط 4229 نقطة، والمنتخب البولندي في المركز الثالث بمجموع نقاط 4169 نقطة.

وعلى صعيد منافسات الشابات توج منتخبنا الوطني للشابات بذهبية الفرق بمجموع نقاط 3889، تم حصدها من لاعبات مصر في نهائي فردي الشابات، حيث فازت فريدة خليل بذهبية فردي الشابات برصيد 1338 نقطة، واحتلت جنة الجندي المركز الخامس برصيد 1292 نقطة، وسارة محمد المركز السادس عشر برصيد 1259 نقطة.

وجاء المنتخب الألماني في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بمجموع نقاط 3848 نقطة، فيما حل المنتخب المجري في المركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية بمجموع نقاط 3841 نقطة.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبين يمثلون 35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

وكان منتخبنا الوطني قد تُوج بأربع ميداليات بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت، وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل، وذهبية لفريدة خليل في فردي الشابات، وبرونزية لطارق تامر صادق في فردي الشباب.