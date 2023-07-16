شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أثبت نفسى مع سموحة وقادر أكون هداف الدورى مع الأهلى لو رجعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، مهاجم نادى سموحة، أنه طلب الرحيل عن الأهلى بعدما ابتعد عن المشاركة في المباريات والخروج من حسابات المدير الفنى، لكى أستعيد مستواى وأثبت قدراتى.

وقال حسام حسن، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "شرف كبير لى أنا ألبس قميص الأهلى وكان حلم حياتى، وكانت لدى أحلام كثيرة كنت حابب أحققها مع النادى بالتتويج بالدورى ودورى أبطال أفريقيا وكل البطولات وأكون هدافا للفريق".

وأضاف حسام حسن: "تأثرت نفسيا جدا بعد معاملة موسيمانى لى وإشراكى في آخر دقيقة في أحد الدقائق، مما أثر عليا وعلى مستواي، أنا من طلبت الرحيل عن الأهلى لأنني كنت أريد الحصول على فرصة".

وتابع: "موسيماني كان يقول لا يوجد لدي مهاجم، كيف يقول ذلك وأنا ضمن القائمة؟!، طبيعي أتأثر، لكن الحمد لله استطعت أن أثبت نفسي، وأن الكرة ليست بالعناد".

وأوضح مهاجم الأهلى: "أنا لسه لاعب في الأهلي بعد نهاية الإعارة، ولو رجعت أقدر أنافس على هداف الدوري الموسم الجاي، وبصراحة محدش كلمني أرجع تاني، ومع احترامي لنادي سموحة أنا مقيد في النادي الأهلي وما زلت لاعباً في الأهلي بعد نهاية الإعارة".