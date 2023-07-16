الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى الممتاز، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وخسر الزمالك من الأهلى برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما خسر فاركو من المصري البورسعيدى بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما حتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدهم من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 32.



