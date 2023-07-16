شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا فى نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو النادي المصري قسطاً من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام سيراميكا فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري 26 يوليو الجاري.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

من ناحية أخرى، أصدر نادي المصري البورسعيدي بيانا رسميا، منذ قليل، حول أعداد الجماهير فى المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية المحترفة، والمقرر لها 22 يوليو الجارى أمام سيراميكا.

وجاء نص البيان كالتالي:

أكد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، تواصل مساعيه خلال الفترة الأخيرة لزيادة أعداد الجماهير في المباراة النهائية للنسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمع بين المصري ونظيره فريق سيراميكا والمقرر إقامتها السبت الثاني والعشرين من يوليو الجاري.

وأشار المجلس أن إدارة النادي قد خاطبت وبشكل رسمي مجلس إدارة رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب عدة مرات وذلك لمناشدة الرابطة زيادة أعداد الجماهير بالشكل الملائم للمؤشرات الدالة على تزايد أعداد جماهير المصري التي قامت بالتسجيل مؤخرا على منظومة شركة تذكرتي وذلك أملا منها في حضور المباراة، كما ناشدت إدارة النادي رابطة الأندية أيضا منح النادي العدد المناسب من دعوات حضور المباراة والتي سيتم توجيهها من قبل إدارة النادي لضيوفها من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد والتى ترغب في حضور المباراة ومؤازرة فريق المصري.