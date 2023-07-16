برازيلي جديد.. وسائل إعلام: الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات صفقة انضمام البرازيلي جوستافو دا سيلفا سوزا لاعب تشونبوك هيونداي الكوري، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي قوله إن "سوزا على رأس قائمة المهاجمين بعد عرض 3 أسماء على مارسيل كولر".

وأضاف المصدر أن المدرب السويسري "طلب التعاقد مع سوزا بعد تقليص قائمة المهاجمين من 10 إلى 3".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "المفاوضات مع اللاعب تسير بشكل جيد في الوقت الحالي، وهناك أيضًا مرونة في التفاوض من جانب مسؤولي تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بعد".

وكان الأهلي يضم بين صفوفه البرازيلي برونو سافيو، إلا أنه لم يتمكن من حجز مقعد أساسي في الفريق، ليرحل منذ أيام إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي.

يشار إلى أن الأهلي حسم تعاقده مع إمام عاشور بعد إنهاء المفاوضات مع ناديه الدنماركي، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة.