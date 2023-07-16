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موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، لمواجهة المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة .

 

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

 

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.


مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

07:00 مساء الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي.


موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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