شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
07:00 مساء الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي.
موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدوري
يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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