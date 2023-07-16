الزمالك يواجه فاركو في الجولة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الزمالك موسمه ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه فاركو مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك حسم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ويليه فيوتشر رابعا بفارق نقطة واحدة بينما حسم الأهلي اللقب برصيد 78 نقطة وبيراميدز في الوصافة بفارق 8 نقاط.

وخاض الزمالك 33 مباراة، بواقع 17 فوزًا، و8 تعادلات، و8 هزائم، بينما يحتل فاركو المرتبة العاشرة بعد أن خاض نفس عدد المباريات، ولكن فاز في 9 مواجهات فقط، وتعادل 14 مرة، ونال الهزيمة 10 مرات.

يستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الأحد، الموافق 16 يوليو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.