موسيماني يشكو أهلي جدة إلى فيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي أهلي جدة السعودي.

وفسخ أهلي جدة عقد موسيماني من طرف واحد في الشهر الماضي بعدما نجح في عودة فريقه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأسند موسيماني في شكواه أن عقده مع أهلي جدة يفعّل تلقائيًا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود إلى دوري المحترفين وهو ما حدث.

وتضمن شكوى موسيماني عدم حصوله على رواتب 6 أشهر فى الموسم الماضي، ومكافأة الصعود، ومن المنتظر أن يخاطب الاتحاد الدولي، نادي الأهلى، بشأنها لتوضيح أسباب فسح عقد الجنوب إفريقي.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي السعودي؟:

تكشف لغة الأرقام عن المستوى المميز الذي قدمه المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي السعودي، وإليكم التفاصيل:

قاد موسيماني الأهلي في 29 مباراة، خلال الموسم المنقضي، حقق فيها الفوز 19 مباراة وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات فقط.

سجل الأهلي تحت قيادة موسيماني 43 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا، ونجح بيتسو في إعادة الأهلي لمكانه الطبيعي والصعود لدوري الأضواء بعد التتويج بدوري يلو للموسم الماضي.