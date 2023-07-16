البنك الأهلي يقترب من ضم أيمن أشرف

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهر أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات تليفزيونية أكد خلالها أن المفاوضات مع اللاعب مستمرة مشيرًا أنه عندما يتم الانتهاء من كافة التفاصيل سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي.

وعن موقف الجهاز الفني أوضح رئيس البنك الأهلي " بابافاسيليو مستمر معنا خلال الموسمين القادمين، الأمر منتهي ونستهدف بذلك استقرار الفريق.

وتطرق في حديثه لمصير محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق قائلا "أبو جبل لم يصل له أي عروض سواء رسمية أو شفهية، ومن حديثي معه فإنه مستمر مع الفريق ويشعر براحة معنا، هناك بالفعل شرط جزائي في عقده لكنه ليس صغير.

وعن النتائج المخيبة التي سجلها البنك الأهلي في الموسم الماضي ومعاناته من أجل البقاء في الدوري على الرغم من التدعيمات القوية التي أبرمها في الصيف الماضي علق أشرف نصار " الصفقات التي قمنا بإبرامها قبل بداية الموسم جعلتنا نطمح في بداية قوية للغاية وتضعنا في مكانة كبيرة، لكن النتائج كانت مخيبة لذلك قمنا بإقالة خالد جلال، الموسم كان صعب ولم يكن أمامنا فرصة للصبر لأن تعويض النقاط الضائعة من أصعب ما يمكن.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري محتلا المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و12 تعادل و13 هزيمة.