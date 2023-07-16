الأهلي والشباب يتصارعان لضم أوباميانج

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي الشباب السعودي في صراع مع نظيره الأهلي من أجل التعاقد مع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية في تقرير لها اليوم أن إدارة ناديي الأهلي والشباب السعودي السعوديان في صراع من أجل الحصول على خدمات المهاجم الجابوني أوباميانج بالميركاتو الجاري.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتي الحارس السنغالي العملاق ميندي و المهاجم البرازيلي فيرمينو، وأصبح على بعد خطوة واحدة من إعلان التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.

في حين تعاقد الشباب مع اللاعب غوستافو كويلار قادمًا من نادي الهلال السعودي، ويخوض مفاوضات متقدمة مع النجم الكولومبي كوادرادو.

النصر السعودي يتفق مع ساديو ماني

في سياق أخر توصلت إدارة نادي النصر السعودي لاتفاق شبه نهائي مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، للحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي النصر اتفق مع ساديو ماني على كافة الشروط الشخصية، تبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة مع بايرن ميونخ لحسم الصفقة نهائيًا.

وأكدت المصادر أن النصر هو أول من فاوض وكيل أعمال النجم السنغالي، وأن الأهلي دخل على خط المفاوضات في وقت متأخر، بينما وصلت المفاوضات مع العالمي لمرحلة متقدمة.

ونجح النصر حتى الآن في حسم صفقة وحيدة فقط بالتعاقد مع نجم الوسط الكرواتي المتميز بروزوفيتش، بينما مازالت التحركات على قدم وساق لحسم المزيد من الصفقات المميزة لدعم الفريق.

وحقق النصر الفوز أمس بخماسية مقابل هدف على فريق فارينزي البرتغالي في مواجهة ودية بمعسكر العالمي المقام في البرتغال الآن، ضمن تحضيرات الأصفر للموسم الكروي الجديد.