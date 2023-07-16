شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القميص الجديد لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر إعلان شكل التصميم الجديد لقميص الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بدلا من النسخة المقبلة من البطولة، المقرر إقامتها فى يناير 2024.

وطلب اتحاد الكرة من الشركة تخصيص تصميم جديد لقميص المنتخب فى البطولة المقبلة، ولكن الشركة اعتذرت لضيق الوقت، وسيتم الانتهاء من التصميم الجديد منتصف 2024 على أن يظهر به الفراعنة لأول مرة فى أمم أفريقيا 2025.

من ناحية أخرى، طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل لكل منافس من منافسى المنتخب فى تصفيات كأس العالم، التى تنطلق فى نوفمبر المقبل، بعد وقوع الفراعنة فى مجموعة متوازنة أبرز ما فيها بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك.

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024، وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025، وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025، وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.