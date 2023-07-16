شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يسلم تقرير الطلائع ويتوجه لقضاء إجازته فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

وغادر عبد الحميد بسيونى القاهرة متوجهاً للساحل الشمالى لقضاء إجازته بعد فترة شاقة لم يحصل خلالها على راحة.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يستغل بسيونى فترة الراحة لمتابعة ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وكذلك ملف اللاعبين المعارين، استعداداً لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد.

ويناقش مسئولو الطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى في أحد المدن الساحلية لإقامة فترة الاعداد استعداداً لإنطلاق مباريات الدوري الجديد.

وأسدل الستار على مشوار طلائع الجيش فى بطولة الدوري بالخسارة من بيراميدز برباعية مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

وحسم طلائع الجيش بقاؤه في الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة في الأسبوع الثالث والثلاثين.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.