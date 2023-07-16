شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة مع جهاز بيراميدز لتحديد خريطة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، جلسة مع أفراد جهازه المعاون لتحديد خطة الإعداد للموسم الجديد، والمعسكر المغلق الذى سيقام قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز فى تحديد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، والإعداد الجديد للموسم الجديد، خاصة فى ظل مشاركة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، ورغبة الجميع بالنادى فى تحقيق نتائج مميزة والوصول لأبعد نقطة بالبطولة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأويمبى.