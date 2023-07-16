شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 78 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.

2_ترتيب المقاولون العرب فى جدول الدوري

يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.

3_الأهلى يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.60 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 6.40 مليون يورو.

4_آخر ظهور للأهلى فى الدوري

حقق الأهلى الفوز على الزمالك برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.

5_أخر ظهور للمقاولون العرب فى الدوري

تعادل المقاولون العرب سلبياً مع الاتحاد السكندري فى آخر ظهور بالدوري

6_القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

7_نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

8_الأهلى بطل الدوري

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.