شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة الألعاب الأفريقية مساء غدٍ بـ13 ميدالية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة مصر التى شاركت في دورة الألعاب العربية بالجزائر، مساء اليوم الأحد، بعد التتويج بـ13 ميدالية متنوعة، وفقا لتأكيدات محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس البعثة فى الجزائر.

وأنهت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب العربية الخامسة بالجزائر 2023 بحصد 13 ميدالية متنوعة، بينها 12 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة.

وشاركت بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر ببعثة رمزية مكونة من 8 لاعبين فقط، 4 لاعبين فى ألعاب القوى هم، إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل و4 لاعبات في ألعاب القوى نعمة سعيد ورحاب أحمد وشيماء خالد وأمل توفيق.

وحققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي وإيهاب عبدالرحمن ميدالية ذهب في رمي الرمح ومصطفى عمرو ميدالية ذهب في دفع الجلة ومصطفى الجمل ميدالية ذهب في رمي المطرقة.

أما ميداليات منتخب رفع الأثقال ، جاءت عن طريق ، نعمة سعيد 2 ميدالية ذهب في منافسات وزن 71 كجم و رحمة أحمد 2 ميدالية ذهب في منافسات 81 كجم و شيماء خالد 2 ميدالية ذهب في منافسات +81 كجم وأمل توفيق 1 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة في منافسات 49 كجم.