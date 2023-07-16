شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدفا وتلقت شباكه 34.

2_ترتيب فاركو فى جدول الدوري

يحتل فاركو المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 32 .

3_آخر ظهور للزمالك فى الدوري

خسر الزمالك من الأهلى برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري.

4_آخر ظهور لفاركو فى الدوري

خسر فاركو من المصري البورسعيدى بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري.

5_ القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى الممتاز، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

6_الزمالك يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 6.75 مليون يورو.

7_نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو 7_نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو فاز الزمالك على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.

8_ مواجهات الزمالك وفاركو

التقى الزمالك مع فاركو فى 5 مباريات قبل لقاء الليلة بواقع 3 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفارس الأبيض فوزين وخسر مرتين وتعادل فى لقاء، وسجل فاركو ستة أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 4.

9_ نتيجة المباراتين الأولى والأخيرة بين الزمالك وفاركو

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وفاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين دون رد بكأس الرابطة، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بكأس مصر.